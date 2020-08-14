В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными на акциях протестах. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Александр Барсуков. Он пообещал накануне, что все находящиеся в изоляторе временного содержания на улице Окрестина выйдут на свободу до 06:00 пятницы.
Тем временем, как пишет URA.RU, uлава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, полученные случайными людьми на протестах, и извинился. Также он сообщил, что распорядился об освобождении задержанных.
Актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН назвал происходящее в республике катастрофой.
«Когда женщины начинают участвовать в протестных акциях, когда они выходят на передовые с автоматами в руках, лопатами, это значит, что ситуация докатилась до некоего дна. И то, что барышни выходят на улицу в Белоруссии, говорит о том, что ситуация не просто критическая, а там катастрофа», – сказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru