Глава белорусского МВД извинился за травмы людей в ходе протестов

По словам Караева, жесткая реакция силовиков связана с тем, что некоторые водители умышленно совершают наезды на правоохранителей. Он назвал это «покушением на убийство», отметив, что за трое суток таких случаев было 11.

В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей. Между протестующими и ОМОНом нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты.

