Глава белорусского МВД извинился за травмы людей в ходе протестов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился за травмы людей в ходе протестов, которые «попали под раздачу». Как сообщает РИА Новости, извинения министр принес в эфире программы «Марков. Ничего личного».

В Белоруссии после задержания умер 25-летний протестующий

По словам Караева, жесткая реакция силовиков связана с тем, что некоторые водители умышленно совершают наезды на правоохранителей. Он назвал это «покушением на убийство», отметив, что за трое суток таких случаев было 11.

В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей. Между протестующими и ОМОНом нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Белоруссия
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