В Мюнхене евреям посоветовали не носить иудейские символы
Власти Мюнхена разослали представителям еврейской общины рекомендации по поведению на улицах города на фоне конфликта вокруг сектора Газа, пишет издание Bild.
Евреям посоветовали отказаться от открытого ношения израильских и иудейских символов и «вести себя незаметно». Также власти рекомендовали избегать демонстраций в поддержку Палестины.
Официальный представитель МВД Германии Мемет Ата в пятницу заявил, что стражи порядка будут пресекать попытки организовать акции в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Акция в поддержку Палестины состоялась 12 октября в Париже. Полицейские применили для разгона демонстрантов слезоточивый газ и водометы, отмечает «Радиоточка НСН».
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