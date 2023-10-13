В Мюнхене евреям посоветовали не носить иудейские символы

Евреям посоветовали отказаться от открытого ношения израильских и иудейских символов и «вести себя незаметно». Также власти рекомендовали избегать демонстраций в поддержку Палестины.

Официальный представитель МВД Германии Мемет Ата в пятницу заявил, что стражи порядка будут пресекать попытки организовать акции в поддержку палестинского движения ХАМАС.

Акция в поддержку Палестины состоялась 12 октября в Париже. Полицейские применили для разгона демонстрантов слезоточивый газ и водометы, отмечает «Радиоточка НСН».

