СМИ: Индия почти на 20% увеличила импорт нефти из РФ в апреле
3 мая 202413:31
Индия наращивает импорт нефти из России вопреки санкциям, передает The Indian Express.
Так, в апреле 2024 года объем индийского импорта российской нефти достиг максимума за последние девять месяцев. Этот показатель на 19% превышает итоги марта 2024 года.
По данным СМИ, Индия импортировала в апреле нефть в объемах 4,86 миллиона баррелей в сутки. Импорт российской нефти достиг 1,96 миллиона баррелей в сутки, что составляет 40% от всего нефтяного импорта Индии.
Ранее в Казахстане приняли закон о транспортировке российской нефти в Китай, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru