СМИ: Индия почти на 20% увеличила импорт нефти из РФ в апреле

Индия наращивает импорт нефти из России вопреки санкциям, передает The Indian Express.

Поставки нефти из России в Китай в первом квартале 2024 года выросли на 13%

Так, в апреле 2024 года объем индийского импорта российской нефти достиг максимума за последние девять месяцев. Этот показатель на 19% превышает итоги марта 2024 года.

По данным СМИ, Индия импортировала в апреле нефть в объемах 4,86 миллиона баррелей в сутки. Импорт российской нефти достиг 1,96 миллиона баррелей в сутки, что составляет 40% от всего нефтяного импорта Индии.

Ранее в Казахстане приняли закон о транспортировке российской нефти в Китай, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ТорговляНефтьЭкономикаЭнергетикаИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры