Суд изъял землю у структуры «Интерроса» по иску Рослесхоза

Уточняется, что иск был подан Рослесхозом к ООО «Армада» и госкорпорации «ВЭБ.РФ» в 2021 году. Однако корпорация «ВЭБ.РФ» уточнила, что вышла из актива и не является залогодержателем участка, сообщается в материале. Также стало известно, что заседания по этому делу много раз переносились и останавливались по жалобе.

В ходе судебных разбирательств были проведены экспертизы по ходатайствам с обеих сторон и сделаны заключения, с которыми суд согласился. Последняя экспертиза состоялась в июле 2023 года. Ее инициатором выступил Рослесхоз. Тогда было установлено, что фактические ограждения у участка «Армады» отсутствуют, а местностью участка граничит с рекой «Землеройка». Еще одна экспертиза выявила, что на участке располагаются деревья возрастом 60–70 лет. Также по информации из государственного лесного реестра, где есть заверенные выписки из таксации, планы лесных насаждений и карты-схемы лесничеств, было установлено, что спорный участок пересекает границы земель лесного фонда и находится в границах Клинского лесничества.

Помимо данных экспертиз, суд не получил доказательств, что земельный участок используется по целевому назначению.

Ранее Рослесхоз сообщал, что площадь незаконной рубки уменьшилась на 65% в 40 регионах России, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

