В Бельгии предложили ввести всемирный налог на богатство
Глава Социалистической партии Бельгии Поль Маньетт предложил ввести «всемирный налог на богатство», чтобы странам Евросоюза хватало средств для энергетического перехода и оборонных нужд. Об этом политик заявил в интервью Financial Times.
По словам Маньетта, для финансирования климатического перехода нужны деньги, которые можно получить от международных корпораций или «людей с огромными состояниями».
«В идеале (должен быть введен) всемирный налог на богатство, ну, или по крайней мере на уровне Европы», — считает политик.
Кроме того, Маньетт призвал отказаться от бюджетных ограничений оборонных расходов.
Между тем на Украине анонсировали повышение налогов и сборов для увеличения доходной части бюджета на 0,5% в соответствии с требованием Международного валютного фонда, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Бельгии предложили ввести всемирный налог на богатство
- Внук Зюганова опроверг информацию о своей госпитализации в Москве
- Шойгу: Военные парады в День Победы пройдут в 25 городах
- Союз пенсионеров: К 2027 году средняя пенсия достигнет 25 тысяч рублей
- Шойгу: Общие потери ВСУ за 2024 год превысили 111 тысяч человек
- Уголовное дело возбуждено после гибели животных в зоопарке «Планета обезьян»
- СМИ: В Москве задержаны лидеры китайской секты «Фалуньгун»
- В Кремле назвали прямой эскалацией слова Кэмерона об ударах Украины по России
- Швеция не поддержала идею о международном расследовании ЧП на «Северных потоках»
- Медведев объяснил тройную пользу мирной конференции по Украине в Швейцарии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru