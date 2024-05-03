В Бельгии предложили ввести всемирный налог на богатство

Глава Социалистической партии Бельгии Поль Маньетт предложил ввести «всемирный налог на богатство», чтобы странам Евросоюза хватало средств для энергетического перехода и оборонных нужд. Об этом политик заявил в интервью Financial Times.

По словам Маньетта, для финансирования климатического перехода нужны деньги, которые можно получить от международных корпораций или «людей с огромными состояниями».

«В идеале (должен быть введен) всемирный налог на богатство, ну, или по крайней мере на уровне Европы», — считает политик.

Кроме того, Маньетт призвал отказаться от бюджетных ограничений оборонных расходов.

Между тем на Украине анонсировали повышение налогов и сборов для увеличения доходной части бюджета на 0,5% в соответствии с требованием Международного валютного фонда, напоминает RT.

