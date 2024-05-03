СМИ: Председателя комиссии при Госдуме арестовали за пропаганду ЛГБТ
Председателя комиссии по регламенту и контролю Молодежного парламента при Госдуме ФС РФ Данилу Морозова арестовали за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как уточняет СМИ, Морозова на 15 суток поместили в СИЗО, также назначили штраф в размере 50 тысяч рублей за публичную демонстрацию символики ЛГБТ. Поводом послужили публикации в соцсетях, представленные еще в 2022 году. Суд также установил, что Морозов размещал материалы, которые выражают негативное отношение к спецоперации на Украине.
Даниле Морозову 22 года, он является студентом четвертого курса Высшей школы экономики и членом молодежной платформы КПРФ. В сентябре 2023 года был избран на должность председателя комиссии по регламенту Молодежного парламента при Госдуме.
Ранее сообщалось, что генпрокуратура России проверит столичный ЦУМ на пропаганду ЛГБТ из-за продажи футболок с изображением солисток группы «Тату» Юли Волковой и Лены Катиной, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru