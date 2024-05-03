Байкал вошел в топ популярных туристических направлений в России в 2024 году
Байкал вышел в лидеры среди популярных туристических направлений в России в 2024 году, следует из опроса Координационного центра Правительства РФ.
Отмечается, что самыми популярными туристическими направлениями в 2024 году стали озеро Байкал (43%), Черноморское побережье Краснодарского края (33%), Крым (32%).
Комментируя результаты опроса, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев напомнил, что в текущем году турпоток в регион может возрасти до двух миллионов человек.
Ранее стало известно, что рост бронирований отелей и здравниц в Крыму на май и лето 2024 года составил 20-50% по сравнению с 2023 годом, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru