Байкал вошел в топ популярных туристических направлений в России в 2024 году

Байкал вышел в лидеры среди популярных туристических направлений в России в 2024 году, следует из опроса Координационного центра Правительства РФ.

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Отмечается, что самыми популярными туристическими направлениями в 2024 году стали озеро Байкал (43%), Черноморское побережье Краснодарского края (33%), Крым (32%).

Комментируя результаты опроса, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев напомнил, что в текущем году турпоток в регион может возрасти до двух миллионов человек.

Ранее стало известно, что рост бронирований отелей и здравниц в Крыму на май и лето 2024 года составил 20-50% по сравнению с 2023 годом, отмечает RT.

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ФОТО: Russian World Vision
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