МИД ФРГ вызвал поверенного в делах посольства РФ после обвинений в кибератаке

МИД Германии вызвал временного поверенного в делах посольства России в ФРГ в связи с предполагаемым взломом учетных записей электронной почты членов правления Социал-демократической партии Германии в 2023 году. Об этом заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства Кристиан Вагнер.

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Он отметил, что от российского дипломата требуют четко изложить позицию федерального правительства. В свою очередь представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, слова которого приводит агентство Bloomberg, сообщил, что количество кибератак «со стороны России и случаев шпионажа увеличилось».

В июне прошлого года в СДПГ сообщили, что хакеры взломали учетные записи электронной почты членов правления партии. В Германии хакерскую группу APT28, известную как Fancy Bear, обвиняли и в масштабной кибератаке на сети Бундестага в 2015 году. Россия обвинения в причастности к хакерским атакам отвергала, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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