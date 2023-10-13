СМИ: В Лондоне пройдет массовая акция в поддержку Палестины
13 октября 202319:33
В субботу на демонстрацию в поддержку Палестины в центре Лондона выйдут тысячи людей, пишет газета Independent.
Издание уточняет, что демонстрация начнется в 14:00 по московскому времени, она будет длиться около трех часов. Протестующие пройдут до улицы Уайтхолл, где находятся много правительственных ведомств.
Ранее днем в МИД России заявили, что Москва продолжит контактировать с ХАМАС. Заявление внешнеполитического ведомства приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новак: потолок цен на российскую нефть не отменят в ближайшее время
- Фотограф агентства Reuters погиб при обстреле на юге Ливана
- СМИ: В Лондоне пройдет массовая акция в поддержку Палестины
- СМИ: Саудовская Аравия приостановила нормализацию отношений с Израилем
- Суд арестовал активы российской «дочки» Adidas
- Ксения Собчак заявила о желании поддержать Израиль, несмотря на возраст
- Футболист ЦСКА заказал на тренировку 30 кг плова
- Небензя заявил об окончании контрнаступления ВСУ
- МИД: Россия продолжит контактировать с ХАМАС
- Автомобиль репортеров телеканала Al-Jazeera обстреляли на юге Ливана
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru