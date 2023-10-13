СМИ: В Лондоне пройдет массовая акция в поддержку Палестины

Издание уточняет, что демонстрация начнется в 14:00 по московскому времени, она будет длиться около трех часов. Протестующие пройдут до улицы Уайтхолл, где находятся много правительственных ведомств.

Ранее днем в МИД России заявили, что Москва продолжит контактировать с ХАМАС. Заявление внешнеполитического ведомства приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

