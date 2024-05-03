Депутат Милонов похвалил Анастасию Ивлееву за поездку на Донбасс

Ивлеева рассказала, что в марте 2024 года посетила новые территории и линию боевого соприкосновения. Она подчеркнула, что поехала, чтобы познакомиться с регионами и их жителями. Она посетила Мариуполь, посмотрела, как восстанавливается город.

«Ну хорошо, вот Ивлеева съездила, но она же об этом все равно сказала. Что она ездила на Донбасс — замечательно, молодец. Но если Киркоров даже иронизирует над собой в плане каких-то своих недочетов и ошибок, то Ивлеева все как-то очень осторожно. Она избрала неправильную тактику — я не такая, не думайте, что я это делала ради очистки биографии», — сказал Милонов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, после скандальной «голой вечеринки» прошло достаточно времени. Если Ивлеева изменила образ жизни, считает депутат, то российский народ бы простил ее, как это произошло с Киркоровым.

Ранее стало известно, что Ивлеева удалила все публикации в Instagram (платформа запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Там на нее подписано более 26 миллионов человек, напоминает RT.

