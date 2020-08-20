В Минске задержан глава стачкома МАЗ

Правоохранители задержали председателя стачечного комитета Минского автозавода (МАЗ) Евгения Бохвалова. Об этом сообщили в ГУВД мингорисполкома. Обстоятельства задержания выясняются, передает ТАСС.

Макрон заявил, что ЕС готов стать посредником между оппозицией и властью в Белоруссии

В Белоруссии в связи с созданием Координационного совета (КС) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил генпрокурор Александр Конюк.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без «Батьки?» высказал мнение, что протесты против президента Александра Лукашенко будут длиться месяцами.



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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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