В Минске задержан глава стачкома МАЗ

В Белоруссии в связи с созданием Координационного совета (КС) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил генпрокурор Александр Конюк.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без «Батьки?» высказал мнение, что протесты против президента Александра Лукашенко будут длиться месяцами.







