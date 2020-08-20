Макрон заявил, что ЕС готов стать посредником между оппозицией и властью в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз готов выступить в качестве посредника в диалоге между властями Белоруссии и гражданами. По его словам, такая возможность есть, если белорусы захотят этого. По его словам, в этот диалог может быть включена и Россия.

Оппозиция Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа

Об этом Макрон сообщил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в форте Брегансон на юге Франции, передает РИА Новости.

«Диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом необходим», - считает французский лидер.

В четверг белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с силовиками.

Ранее оппозиция предложила правительству страны начать переговоры по проведению новых выборов и выработке инструментов для их законности, пишет Ura.ru.


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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:БелоруссияЭммануэль Макрон
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