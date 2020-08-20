Макрон заявил, что ЕС готов стать посредником между оппозицией и властью в Белоруссии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз готов выступить в качестве посредника в диалоге между властями Белоруссии и гражданами. По его словам, такая возможность есть, если белорусы захотят этого. По его словам, в этот диалог может быть включена и Россия.
Об этом Макрон сообщил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в форте Брегансон на юге Франции, передает РИА Новости.
«Диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом необходим», - считает французский лидер.
В четверг белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с силовиками.
Ранее оппозиция предложила правительству страны начать переговоры по проведению новых выборов и выработке инструментов для их законности, пишет Ura.ru.
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