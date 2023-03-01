Министр обороны Франции подтвердил переговоры с Киевом об обучении летчиков ВСУ
Париж обсуждает с Киевом обучение украинских летчиков в Польше, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Об этом сообщает РИА Новости.
О переговорах глава Минобороны республики заявил в ходе слушаний в Сенате. Он отметил, что у Парижа нет ограничений на поставки боевой авиации Киеву.
При этом Франция делает акцент на поставку Украине снарядов калибром 155-мм, уточнил Лекорню. По его словам, Киев остро нуждается в этих боеприпасах.
Глава правительства Италии Джорджа Мелони ранее заявила, что в Риме пока не собираются поставлять Киеву боевые самолеты. По ее словам, этот вопрос необходимо решать только совместно с другими странами НАТО, передает НСН.
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