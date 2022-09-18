В Минобороны ФРГ решили единолично не отправлять Украине боевые танки
Глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия не соче делать единоличные шаги и снабжать Украину боевыми танками. Ведь никто из немецких партнеров этого еще не сделал, напомнила она в интервью редакционной группе Funke.
«Мы не хотим делать одиночных шагов и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила боевые танки западного образца», — цитирует Ламбрехт Газета.ru.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, что отказ Германии поставлять Украине вооружения может быть связан с внутренними барьерами из-за прошлого Берлина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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