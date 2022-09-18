В Минобороны ФРГ решили единолично не отправлять Украине боевые танки

«Мы не хотим делать одиночных шагов и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила боевые танки западного образца», — цитирует Ламбрехт Газета.ru.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, что отказ Германии поставлять Украине вооружения может быть связан с внутренними барьерами из-за прошлого Берлина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

