В Венгрии оценили заявление Путина для Запада

Они предрекли непредсказуемые последствия противостоянию. По мнению экспертов, заявление главы государства говорит о том, что в мире идет борьба с Западом, которая имеет судьбоносное значение для всего мира. Кевехази и Богар считают, что современный западный мир предпринимает провальную попытку организовать человечество в универсальную цивилизацию, но этому противостоит коалиция, объединенная неприятием к американскому диктату.

Напомним, на днях Путин заявил, что Запад пытается сохранить ускользающую гегемонию, проводя политику сдерживания любых альтернативных путей развития. По словам президента, их гегемония значит стагнацию для остального мира, для всей цивилизации.

Как отметил глава государства, все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой ... на общепризнанных принципах верховенства международного права и устава ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

