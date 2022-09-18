СМИ: Германия может передать ВСУ танки Leopard 1
Канцлер Германии Олаф Шольц может передать Украине основные боевые танки Leopard 1 под давлением союзников. Пока они «висят мертвым грузом» на военном бюджете ФРГ и «влетают в копеечку», отмечает журналист РИА Новости Андрей Коц.
«В Берлине ещё несколько месяцев назад обещали отправить около сотни этих машин, но до сих пор этого не сделали. Это первые кандидаты в подарок ВСУ, так как висят мертвым грузом на военном бюджете Германии. «Леопардов» окончательно сняли с вооружения в 2010-м, их хранение влетает в копеечку», — подчеркивает автор.
По его оценке, их 105-миллиметровым орудиям не хватает бронепробиваемости, чтобы противостоять Т-72, Т-80 и Т-90, при этом после модификации танки Leopard 1 получили хорошую систему управления огнём, а также приборы ночного видения и тепловизоры.
Это позволит ВСУ использовать Leopard 1 для ведения боев из засад.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, что отказ Германии поставлять Украине вооружения может быть связан с внутренними барьерами из-за прошлого Берлина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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