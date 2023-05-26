В Минфине Украины заявили, что ждут от Запада 14,1 млрд долларов

Политик отметил, что в восстановлении нуждаются пять ключевых сфер, формирующих благосостояние населения страны и стимулирующих украинскую экономику. Это гуманитарное разминирование, энергетический сектор, поддержка частного сектора, а также восстановление жилья и критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Чехия хочет предоставить военную помощь Киеву в размере примерно $28-32 млн. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

