В Минфине Украины заявили, что ждут от Запада 14,1 млрд долларов
Украина надеется, что Запад переведет ей $14,1 млрд для восстановления экономики. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, соответствующая информация опубликована на портале ведомства.
Политик отметил, что в восстановлении нуждаются пять ключевых сфер, формирующих благосостояние населения страны и стимулирующих украинскую экономику. Это гуманитарное разминирование, энергетический сектор, поддержка частного сектора, а также восстановление жилья и критической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что Чехия хочет предоставить военную помощь Киеву в размере примерно $28-32 млн. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru