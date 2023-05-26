В Пентагоне оценили стоимость переданного Украине вооружения в $65 млрд

Американские власти вместе с союзниками предоставили Украине военную помощь на $65 млрд, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

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В пакет среди прочего вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые системы и ракеты с лазерным наведением.

Как заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, битва за Артемовск является одним из примеров «отличной защитной стратегии» Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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