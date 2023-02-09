В МИД возложили ответственность за расстрел российских военнопленных на Запад

В российском дипломатическом ведомстве также назвали постыдным отсутствие отклика со стороны профильных международных структур. Они, по мнению МИД России, променяли объективность и профессионализм на желание «выслужиться» перед Западом.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские военные в Угледаре расстреляли группу иностранных, предположительно, польских бойцов. Об этом сообщило агентство НСН.

