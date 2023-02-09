В МИД возложили ответственность за расстрел российских военнопленных на Запад
Расстрел российских военнопленных военными ВСУ — в значительной степени вина западных кураторов Украины, которые воспитали поколение украинцев, пропитанное идеями национального превосходства и ненависти. Данное заявление опубликовано в Telegram-канале МИД России.
В российском дипломатическом ведомстве также назвали постыдным отсутствие отклика со стороны профильных международных структур. Они, по мнению МИД России, променяли объективность и профессионализм на желание «выслужиться» перед Западом.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские военные в Угледаре расстреляли группу иностранных, предположительно, польских бойцов. Об этом сообщило агентство НСН.
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