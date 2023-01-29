Бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили в Бахмуте тела иностранных наемников с отрезанными головами и руками

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» обнаружили тела иностранных наемников с отрезанными головами и руками. Об этом заявил российский бизнесмен, основатель ЧВК Евгений Пригожин, отвечая на запрос издания «Аргументы недели» о том, что в Бахмуте были обнаружены тела иностранных наемников, которых якобы «обезглавила украинская армия».

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«Сегодня на Бахмуте подразделениями ЧВК «Вагнер» были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности», - цитирует пресс-служба заявление Пригожина.

По его словам, вместе с телами найдены электронные носители. Основатель ЧВК «Вагнер» заверил, что тела убитых и «другие доказательства» в ближайшее время передадут в следственные органы для принятия дальнейших решений.

Ранее в зоне специальной военной операции российским военным попадались украинские танки и бронетранспортеры с заваренными люками. Разведчик спецназа Западного военного округа, который рассказал об этом РИА Новости, считает, такие меры ВСУ предпринимали, чтобы лишить возможности экипаж выбраться из военной машины.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВСУЧВК "Вагнер"ЧВКНаемники
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