Бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили в Бахмуте тела иностранных наемников с отрезанными головами и руками

«Сегодня на Бахмуте подразделениями ЧВК «Вагнер» были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности», - цитирует пресс-служба заявление Пригожина.

По его словам, вместе с телами найдены электронные носители. Основатель ЧВК «Вагнер» заверил, что тела убитых и «другие доказательства» в ближайшее время передадут в следственные органы для принятия дальнейших решений.

Ранее в зоне специальной военной операции российским военным попадались украинские танки и бронетранспортеры с заваренными люками. Разведчик спецназа Западного военного округа, который рассказал об этом РИА Новости, считает, такие меры ВСУ предпринимали, чтобы лишить возможности экипаж выбраться из военной машины.

