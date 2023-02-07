Советник Пушилина заявил о расстреле украинскими силовиками польских наемников в Угледаре

По его словам, инцидент произошел в ночь на понедельник, отмечает Ura.ru.

«В последние недели конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились. Об этом свидетельствуют данные разведки, в том числе радиоперехватов», — рассказал Гагин в беседе с ТАСС.

Как отметил советник, о серьезных конфликтах между солдатами ВСУ и польскими бойцами рассказывали военнопленные, задержанные под Угледаром, пишет Газета.ру. Пленные называют разные причины стычек, в том числе «месть» за попытку Польши «разворовать земли» Западной Украины, воспользовавшись конфликтом.

