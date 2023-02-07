Советник Пушилина заявил о расстреле украинскими силовиками польских наемников в Угледаре
Украинские военные в Угледаре расстреляли группу иностранных, предположительно, польских бойцов. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
По его словам, инцидент произошел в ночь на понедельник, отмечает Ura.ru.
«В последние недели конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились. Об этом свидетельствуют данные разведки, в том числе радиоперехватов», — рассказал Гагин в беседе с ТАСС.
Как отметил советник, о серьезных конфликтах между солдатами ВСУ и польскими бойцами рассказывали военнопленные, задержанные под Угледаром, пишет Газета.ру. Пленные называют разные причины стычек, в том числе «месть» за попытку Польши «разворовать земли» Западной Украины, воспользовавшись конфликтом.
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