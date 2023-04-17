В МИД РФ заявили о риске кризиса в мировой энергетике из-за потолка цен

По его словам, ситуация может перерасти в кризис. Сегодня состояние глобальной энергетики можно назвать как сложное. Как отметил дипломат, манипуляции вокруг потолка цен на нефть носят деструктивный характер, оказывая негативное воздействие на инвестиционный климат в отрасли.

Ранее стало известно, что нефтяной союз Москвы и Эр-Рияда может сорвать переизбрание американского лидера в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

