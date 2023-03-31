СМИ: Еврокомиссия не будет пересматривать потолок цен на российскую нефть
31 марта 202312:33
Еврокомиссия не будет пересматривать потолок цен на нефть из России, установленный на уровне $60. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, ЕК сообщила странам Евросоюза, что лимит «пока останется неизменным».
Кроме того, отмечается, что комиссия сообщила европейским дипломатам о нежелании стран Группы семи снижать потолок цен.
Ранее СМИ сообщили, что США не хотят пересматривать лимит цен на российское сырье.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru