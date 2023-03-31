СМИ: Еврокомиссия не будет пересматривать потолок цен на российскую нефть

Еврокомиссия не будет пересматривать потолок цен на нефть из России, установленный на уровне $60. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Страны ЕС и G7 пока не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть

По данным агентства, ЕК сообщила странам Евросоюза, что лимит «пока останется неизменным».

Кроме того, отмечается, что комиссия сообщила европейским дипломатам о нежелании стран Группы семи снижать потолок цен.

Ранее СМИ сообщили, что США не хотят пересматривать лимит цен на российское сырье.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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