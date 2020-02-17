В МИД РФ рассказали о возможной эвакуации россиян с зараженного коронавирусом лайнера

В МИД РФ прокомментировали ситуацию с возможной эвакуацией российских граждан, которые находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавируса. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что россияне находятся под карантином, за ними наблюдают японские медики. Только после завершения карантина могут быть приняты меры по их эвакуации на родину, передает «Интерфакс».

На борту Diamond Princess находятся 3,7 тысяч человек, в их числе 24 россиянина, сообщает «Газета.ру». Судно стоит под карантином в порту японского города Иокогама. Известно, что у 355 человек обнаружен коронавирус.

Ранее глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия будет эвакуировать своих граждан с Diamond Princess. О таком решении также сообщили США, Канада, Южная Корея, Гонконг, сообщает RT. Обязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирус.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 70,5 тысяч человек, из них погибли уже 1770. Таковы последние данные Госкомитета здравоохранения страны.

Ранее эпидемиолог Олег Юрин в эфире НСН высказал сомнения в том, что новым коронавирусом может заразиться хотя бы треть населения Земли.



