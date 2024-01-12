В МИД Польши отказались от сотрудничества с задержанным россиянином

Он пояснил, что данную информацию следует воспринимать как фейк в то время, как Варшава старается максимально поддержать Украину на военном, социальном и экономическом уровне.

Напомним, по данным ФСБ, подозреваемый самостоятельно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши с целью «передачи сведений о деятельности предприятия» в рамках оборонного заказа. В обмен он рассчитывал на помощь в выезде за границу.

