В МИД Польши отказались от сотрудничества с задержанным россиянином
Сотрудник российского режимного объекта в Пензенской области, которого обвиняют в работе на польские спецслужбы, никак не связан с Польшей. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна, сообщил Onet.
Он пояснил, что данную информацию следует воспринимать как фейк в то время, как Варшава старается максимально поддержать Украину на военном, социальном и экономическом уровне.
Напомним, по данным ФСБ, подозреваемый самостоятельно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши с целью «передачи сведений о деятельности предприятия» в рамках оборонного заказа. В обмен он рассчитывал на помощь в выезде за границу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru