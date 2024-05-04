Благодатный огонь сошел в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Тысячи паломников со всего света прибыли в святыню, чтобы увидеть своими глазами чудо. В Иерусалиме у места схождения Благодатного огня произошла небольшая потасовка, сообщают СМИ.

Сегодня его доставят спецрейсом в Москву, для этого российская делегация прибыла в Израиль. Благодатный огонь привезут в храм Христа Спасителя для ночного Патриаршего пасхального богослужения. Затем лампады доставят в 15 храмов Москвы.

Ранее сообщалось, что набор продуктов для пасхального стола, включая куличи и крашеные яйца, обойдется россиянам в 443 рубля. Средняя цена на кулич в апреле 2024 года составила 243,5 рубля. Цена за год выросла на 10%, а продажи – на 197%, передает «Радиоточка НСН».

