Благодатный огонь сошел в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Прямую трансляцию из храма ведут Первый канал, телеканалы «Россия-1», НТВ и «Спас».
Тысячи паломников со всего света прибыли в святыню, чтобы увидеть своими глазами чудо. В Иерусалиме у места схождения Благодатного огня произошла небольшая потасовка, сообщают СМИ.
Сегодня его доставят спецрейсом в Москву, для этого российская делегация прибыла в Израиль. Благодатный огонь привезут в храм Христа Спасителя для ночного Патриаршего пасхального богослужения. Затем лампады доставят в 15 храмов Москвы.
Ранее сообщалось, что набор продуктов для пасхального стола, включая куличи и крашеные яйца, обойдется россиянам в 443 рубля. Средняя цена на кулич в апреле 2024 года составила 243,5 рубля. Цена за год выросла на 10%, а продажи – на 197%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru