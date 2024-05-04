МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского
4 мая 202415:32
В отношении президента Украины Владимира Зеленского в России возбуждено уголовное дел, следует из базы МВД России.
Отмечается, что Зеленского объявили в розыск.
Ранее МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины и депутата Верховной Рады Валентина Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Соответствующая информация представлена в базе данных ведомства, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru