МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского

В отношении президента Украины Владимира Зеленского в России возбуждено уголовное дел, следует из базы МВД России.

МВД объявило в розыск бывшего министра финансов и экс-главу Нацбанка Украины

Отмечается, что Зеленского объявили в розыск.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины и депутата Верховной Рады Валентина Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Соответствующая информация представлена в базе данных ведомства, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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