Певица Sia выпустила альбом Reasonable Woman

Австралийская певица Sia выпустила десятый студийный альбом под названием Reasonable Woman.

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В новом альбоме представлено 15 композиций, в том числе совместные песни с Кайли Миноуг, Пэрис Хилтон и Labrinth.

Reasonable Woman станет первым лонгплеем со времен выхода This Is Acting в 2016 году. После выхода того альбома Sia представила только тематический рождественский альбом и саундтрек-альбом.

Ранее легендарная группа Deep Purple выпустила первую песню «Portable Door» из нового альбома «=1», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: wikipedia.org
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