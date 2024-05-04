Певица Sia выпустила альбом Reasonable Woman
4 мая 202415:14
Австралийская певица Sia выпустила десятый студийный альбом под названием Reasonable Woman.
В новом альбоме представлено 15 композиций, в том числе совместные песни с Кайли Миноуг, Пэрис Хилтон и Labrinth.
Reasonable Woman станет первым лонгплеем со времен выхода This Is Acting в 2016 году. После выхода того альбома Sia представила только тематический рождественский альбом и саундтрек-альбом.
Ранее легендарная группа Deep Purple выпустила первую песню «Portable Door» из нового альбома «=1», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru