В Дании 15-летним подросткам разрешили делать аборты без согласия родителей
С июня 2025 года подростки с 15 лет в Дании смогут прерывать беременность без согласия родителей, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Кроме того, были изменены правила проведения абортов в стране. После внесенных изменений прерывать беременность в стране теперь можно до срока в 18 недель.
В Дании разрешено начинать половую жизнь с 15 лет. В связи с этим и были введены новые правила по прерыванию беременности. Отмечается, что до 15 лет подростки при желании сделать аборт обязаны будут предъявить разрешение родителей или опекунов.
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что власти страны не пойдут на запреты и криминализацию сферы абортов, по мнению политика, подобные меры не смогут решить проблему, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru