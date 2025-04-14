В афганском Мазари-Шарифе прогремел взрыв рядом с мечетью

Взрыв прогремел неподалеку от мечети в городе Мазари-Шариф в провинции Балх в Афганистане. Об этом пишет газета Etilaatroz.

По данным издания, ЧП произошло из-за заложенного заранее взрывного устройства. Погиб по меньшей мере один человек, пострадали трое. Правящее в Афганистане движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) пока не комментировало данные об инциденте.

Газета напомнила, что в 2022 году в этой мечети совершил взрыв террорист-смертник, десятки людей пострадали.

Ранее взрыв прогремел в одной из мечетей в Андижанской области Узбекистана, погибли три человека, напоминает RT.

