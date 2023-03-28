В Малайзии могут отменить обязательную смертную казнь
Парламент Малайзии рассмотрит законопроект об отмене обязательной смертной казни, сообщает малайзийский портал Star.
Отмечается, что в случае его принятия более 1300 смертников могут рассчитывать на пересмотр приговоров,
Отмена смертной казни рассматривается правительством с 2012 года, отметила член парламента Азалина Отман Саид. Она является представителем законопроект на рассмотрение в первом чтении. Свое предложение она объяснила необходимостью «ценить и уважать жизнь каждого человека».
Законопроект подразумевает замену обязательной смертной казни пожизненным заключением на срок от 30 до 40 лет, а от шести до 12 ударов палкой в зависимости от тяжести преступления.
Ранее сообщалось, что «Справедливая Россия» будет настаивать на введении смертной казни за терроризм и убийство детей.
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