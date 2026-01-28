«НАШЕ Радио» станет доступно в дальневосточном Артёме
«НАШЕ Радио» начнёт вещание в Артёме (Приморский край) – городе с населением более 100 тысяч человек, сообщили представители радиостанции. Она будет доступна на частоте 92,0 FM.
Помимо «НАШЕго Радио», за право вещания в Артёме в радиочастотном конкурсе Роскомнадзора боролись ещё восемь радиостанций.
Это второй город Приморья, где можно будет услышать «НАШЕ Радио»: радиостанция получила право вещания во Владивостоке на частоте 92,7 FM. И в Артёме, и во Владивостоке вещание запустят в 2026 году.
Кроме того, с ноября 2025 года «НАШЕ Радио» звучит для слушателей в Ростове-на-Дону.
