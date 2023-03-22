За гомосексуализм будут казнить в Уганде
Парламент Уганды принял закон о смертной казни за гомосексуализм с отягчающими обстоятельствами, сообщило местное издание The New Vision.
Под отягчающими обстоятельствами подразумеваются однополые связи по принуждению с детьми и недееспособными лицами, а также связи, которые привели к заражению ВИЧ-инфекцией. Также по этой статье будут судить допустивших такие половые акты родителей, воспитателей и представителей органов власти.
Отмечается, что по закону 20 лет тюрьмы грозит за вовлечение несовершеннолетних в гомо-отношения. Доказанное участие в однополых связях будет караться сроком в 14 лет заключения. За предоставление помещения для оказания однополых секс-услуг грозит 10 лет тюремного заключения. Родителям, допустившим вовлечение своих детей в однополые отношения, будет грозить до трех лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что первое дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде возбудили в России.
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