За гомосексуализм будут казнить в Уганде

Под отягчающими обстоятельствами подразумеваются однополые связи по принуждению с детьми и недееспособными лицами, а также связи, которые привели к заражению ВИЧ-инфекцией. Также по этой статье будут судить допустивших такие половые акты родителей, воспитателей и представителей органов власти.

Отмечается, что по закону 20 лет тюрьмы грозит за вовлечение несовершеннолетних в гомо-отношения. Доказанное участие в однополых связях будет караться сроком в 14 лет заключения. За предоставление помещения для оказания однополых секс-услуг грозит 10 лет тюремного заключения. Родителям, допустившим вовлечение своих детей в однополые отношения, будет грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что первое дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде возбудили в России.

