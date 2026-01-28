Ценное филе: Как Россия променяла бразильскую курицу на китайскую
Сергей Юшин раскрыл НСН, что Россия стала импортировать куриное филе из Китая, хотя раньше закупала бразильское, так как оно оказалось в два раза дешевле.
Россия занимает четвертое место в мире по производству всех видов мяса и поставляет его в более чем 60 стран мира, однако куриное филе мы импортируем из Китая, так как оно более выгодное. Об этом НСН рассказал глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Цены на рынке свинины приблизились к уровню себестоимости и находятся на грани рентабельности, пишут «Известия» со ссылкой на совладельца крупной свиноводческой компании. Как отметила представитель группы «Черкизово», снижение связано как с ростом внутреннего производства, так и с увеличением импорта куриного филе из Китая в IV квартале 2025 года, что временно закрыло потребности мясопереработчиков в сырье. Юшин раскрыл, почему вырос импорт куриного филе из Китая.
«Объем импорта китайского филе увеличился, потому что в Китае мясо бройлера не ценится. В прошлом году в Россию китайское мясо птицы было поставлено в объеме 110 тысяч тонн. Но надо понимать, что это не просто дополнительные 100 тысяч, это произошла замена бразильского куриного филе на китайское. Потому что бразильское куриное филе заметно дороже, экспортные цены - $2,50 – $3. А вот что касается китайского филе, то там цена была $1,40-$1,70. У нас филе ценится. В России грудка стоила в опте в отдельные времена более 300 рублей, а импортное китайское филе, даже после уплаты всех таможенных пошлин в опте, - 260 рублей. Здесь колоссальное экономическое преимущество», - рассказал собеседник НСН.
При этом Юшкин подчеркнул, что ни одна страна в мире не обходится без импорта мяса и указал, что Россия все же экспортирует больше, чем ввозит.
«Нет ни одной страны, которая живет без импорта мяса. Россия входит в пятерку крупнейших производителей и мяса птицы, и свинины. Россия занимает четвертое место в мире по производству всех видов мяса. В прошлом году мы вывезли мясо субпродуктов, непищевых субпродуктов, живых животных, готовой мясной продукции более чем в 60 стран мира на сумму около двух миллиардов долларов и общим объемом более миллиона тонн. Мы - крутой мировой производитель, но просто если у кого-то товар дешевле, то мы пользуемся этим. Мы поставляем нашу птицу в Африку, вплоть до Анголы и Габона. В прошлом году мы вывезли почти 430 тысяч тонн мяса птицы в разные страны, естественно того, что у нас менее востребовано. Однако наш мясной экспорт намного превышает наш мясной импорт», - раскрыл он.
Ранее Юшин раскрыл НСН, что за пять лет цены на свинину в России выросли на 25-27%, однако это по-прежнему намного ниже инфляции, что делает эту продукцию даже более доступной, чем молочные товары.
