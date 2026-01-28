Россия занимает четвертое место в мире по производству всех видов мяса и поставляет его в более чем 60 стран мира, однако куриное филе мы импортируем из Китая, так как оно более выгодное. Об этом НСН рассказал глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Цены на рынке свинины приблизились к уровню себестоимости и находятся на грани рентабельности, пишут «Известия» со ссылкой на совладельца крупной свиноводческой компании. Как отметила представитель группы «Черкизово», снижение связано как с ростом внутреннего производства, так и с увеличением импорта куриного филе из Китая в IV квартале 2025 года, что временно закрыло потребности мясопереработчиков в сырье. Юшин раскрыл, почему вырос импорт куриного филе из Китая.

«Объем импорта китайского филе увеличился, потому что в Китае мясо бройлера не ценится. В прошлом году в Россию китайское мясо птицы было поставлено в объеме 110 тысяч тонн. Но надо понимать, что это не просто дополнительные 100 тысяч, это произошла замена бразильского куриного филе на китайское. Потому что бразильское куриное филе заметно дороже, экспортные цены - $2,50 – $3. А вот что касается китайского филе, то там цена была $1,40-$1,70. У нас филе ценится. В России грудка стоила в опте в отдельные времена более 300 рублей, а импортное китайское филе, даже после уплаты всех таможенных пошлин в опте, - 260 рублей. Здесь колоссальное экономическое преимущество», - рассказал собеседник НСН.