В Калуге на площадке бывшего завода Volkswagen загорелся склад
Склад с пенопластом загорелся на заводе АГР (AGR Automotive Group, бывший завод Volkswagen) в Калуге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.
Отмечается, что пожарные тушат два очага возгорания площадью 100 и 200 квадратных метров.
«Горит склад с пенопластом», - отметил собеседник агентства.
Позднее ТАСС со ссылкой на пресс-службу АГР сообщило, что в одном из производственных цехов завода произошло задымление. Персонал эвакуировали, никто не пострадал. Компания разбирается в причинах ЧП.
Ранее пожар произошел на складе в городе Протвино в Московской области, площадь возгорания составляла 10 тысяч «квадратов».
