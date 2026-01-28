В Госдуме назвали причину блокировки сайта аниме-энциклопедии «Шикимори»

По его словам, ресурс «системно и целенаправленно» уходил от блокировок посредством смены доменов и создания «зеркал».

Он указал, что блокировка связана с деструктивным влиянием на детей и подростков, что «зафиксировано и задокументировано».

«Россия - суверенное государство. У нас есть право и обязанность защищать... свои законы и своих детей. Любые ресурсы, которые не обращают внимания на эти принципы, будут блокироваться», - написал депутат в своём Telegram-канале.

Ранее сайт русскоязычной аниме-энциклопедии «Шикимори» стал недоступен из-за введенных ограничений со стороны Роскомнадзора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

