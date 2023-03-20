«Справедливая Россия» будет настаивать на введении смертной казни за терроризм и убийство детей
Партия «Справедливая Россия - За правду» намерена настаивать на введении смертной казни для террористов и убийц детей. Об этом заявил лидер политического объединения Сергей Миронов.
«У нас есть предложение, что террористам и их пособникам, и убийцам детей, (их) действительно нужно приговорить к высшей мере наказания, к расстрелу», — отметил политик в беседе с РИА Новости.
Миронов подчеркнул, что справедливороссы «будут настаивать» на этом.
При этом лидер партии отметил, что из-за несовершенства судебной системы смертные приговоры необходимо исполнять лишь после подтверждения вердикта суда первой инстанции Верховным судом страны с коллегией присяжных.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предложил отменить мораторий на смертную казнь для «предателей», покинувших РФ и критикующих ее из-за границы, напоминает телеканал «360».
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