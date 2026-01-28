В России вырос спрос на осиновые колья и обереги

Чаще всего в 2025 году россияне приобретали осиновые колья и обереги - продажи выросли в четыре раза и в 2,2 раза, соответственно. Спрос на на стеклянные шары увеличился на 101%, а на руны - на 54%.

Также в сообщении говорится, что популярность карт таро, наоборот, упала на 5%.

Отмечается, что исследование, охватившее 5,7 млн чеков, основано на обезличенных данных сервиса «АТОЛ онлайн».

Ранее карты таро, обереги и магические символы вошли в список самых непопулярных подарков на Новый год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».