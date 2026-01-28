В России вырос спрос на осиновые колья и обереги
Спрос россиян на магические атрибуты в прошлом году вырос на 50% по сравнению с 2024 годом. Об этом со ссылкой на исследование IT-компании АТОЛ пишет ТАСС.
Чаще всего в 2025 году россияне приобретали осиновые колья и обереги - продажи выросли в четыре раза и в 2,2 раза, соответственно. Спрос на на стеклянные шары увеличился на 101%, а на руны - на 54%.
Также в сообщении говорится, что популярность карт таро, наоборот, упала на 5%.
Отмечается, что исследование, охватившее 5,7 млн чеков, основано на обезличенных данных сервиса «АТОЛ онлайн».
Ранее карты таро, обереги и магические символы вошли в список самых непопулярных подарков на Новый год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
