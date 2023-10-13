Рейтинг Нетаньяху упал после вторжения ХАМАС в Израиль

Рейтинг премьера Израиля Биньямина Нетаньяху упал после атаки боевиков ХАМАС на страну. Более половины опрошенных граждан требуют его отставки, пишет местная газета Maariv.

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Большинство опрошенных считают, что ответственность за произошедшее лежит на плечах руководства государства, которое привело к краху системы обороны страны.

56% респондентов пришли к выводу, что Нетаньяху должен покинуть свой пост по окончании боевых действий.

Накануне американский журналист Сэймур Херш заявил, что Нетаньяху покинет свой пост после окончания боевых действий в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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