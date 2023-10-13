Рейтинг Нетаньяху упал после вторжения ХАМАС в Израиль
Рейтинг премьера Израиля Биньямина Нетаньяху упал после атаки боевиков ХАМАС на страну. Более половины опрошенных граждан требуют его отставки, пишет местная газета Maariv.
Большинство опрошенных считают, что ответственность за произошедшее лежит на плечах руководства государства, которое привело к краху системы обороны страны.
56% респондентов пришли к выводу, что Нетаньяху должен покинуть свой пост по окончании боевых действий.
Накануне американский журналист Сэймур Херш заявил, что Нетаньяху покинет свой пост после окончания боевых действий в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru