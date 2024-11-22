Глава МИД Германии Бербок и ее муж объявили о разводе после 17 лет брака
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш объявили о разводе спустя 17 лет совместной жизни. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление.
По данным СМИ, слухи о расставании пары ходили в Берлине уже давно, но только теперь Бербок и Холефляйш официально подтвердили, что их отношения подошли к концу. Несмотря на развод, пара продолжает жить вместе в Потсдаме, воспитывая двух дочерей, которым девять и 13 лет.
В заявлении также уточняется, что оба экс-супруга не нашли новых партнеров.
На недавней 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку Бербок появилась без обручального кольца, что привлекло внимание прессы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru