В селе Отрадное Белгородской области в результате удара дронов сгорел дом

В результате атаки трех украинских беспилотников в селе Отрадное Белгородского района полностью сгорел один частный дом, еще один получил повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Глава региона сообщил, что еще один беспилотник взорвался вблизи другого частного дома, в результате чего были выбиты окна и поврежден фасад здания.