В селе Отрадное Белгородской области в результате удара дронов сгорел дом
В результате атаки трех украинских беспилотников в селе Отрадное Белгородского района полностью сгорел один частный дом, еще один получил повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Глава региона сообщил, что еще один беспилотник взорвался вблизи другого частного дома, в результате чего были выбиты окна и поврежден фасад здания.
Белгородский район расположен на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.
Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru