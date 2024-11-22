В селе Отрадное Белгородской области в результате удара дронов сгорел дом

В результате атаки трех украинских беспилотников в селе Отрадное Белгородского района полностью сгорел один частный дом, еще один получил повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Глава региона сообщил, что еще один беспилотник взорвался вблизи другого частного дома, в результате чего были выбиты окна и поврежден фасад здания.

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Белгородский район расположен на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотникиДроныБелгородская область

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