В Махачкале задержана подозреваемая в мошенничестве на 6,7 млн рублей

Кировский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемой в организации финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Женщина, уроженка Ростова-на-Дону, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

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Согласно материалам уголовного дела, в 2023 и 2024 годах подозреваемая руководила коммерческой фирмой и обманом завладела 6,7 млн рублей, обещая местным жительницам прибыльные инвестиции в недвижимость. Сумма ущерба была получена от двух потерпевших.

Суд постановил заключить подозреваемую под стражу на два месяца — до 20 января 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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