В Махачкале задержана подозреваемая в мошенничестве на 6,7 млн рублей
Кировский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемой в организации финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.
Женщина, уроженка Ростова-на-Дону, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Согласно материалам уголовного дела, в 2023 и 2024 годах подозреваемая руководила коммерческой фирмой и обманом завладела 6,7 млн рублей, обещая местным жительницам прибыльные инвестиции в недвижимость. Сумма ущерба была получена от двух потерпевших.
Суд постановил заключить подозреваемую под стражу на два месяца — до 20 января 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru