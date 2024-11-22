В Махачкале задержана подозреваемая в мошенничестве на 6,7 млн рублей

Согласно материалам уголовного дела, в 2023 и 2024 годах подозреваемая руководила коммерческой фирмой и обманом завладела 6,7 млн рублей, обещая местным жительницам прибыльные инвестиции в недвижимость. Сумма ущерба была получена от двух потерпевших.

Суд постановил заключить подозреваемую под стражу на два месяца — до 20 января 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

