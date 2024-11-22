Гуф выступил на сцене VK Stadium в Москве с электронным браслетом

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) выступил на сцене московского VK Stadium, несмотря на нахождение под лечением в реабилитационной клинике. Артист появился на концерте с электронным браслетом на ноге и поблагодарил сотрудников клиники и правоохранительные органы Наро-Фоминского района за поддержку, сообщает РИА Новости.

На сцене Гуф попросил зрителей поддержать как реабилитационное учреждение, так и органы правопорядка Наро-Фоминского района. Рэперу было разрешено выйти на сцену, но он продолжает соблюдать ограничения по делу о грабеже, которое в настоящее время расследуется.

СМИ: Общественники потребовали отменить концерт Гуфа

Концерт в Москве состоялся в пятницу, несмотря на ограничения, наложенные на Долматова решением Наро-Фоминского суда. В конце октября ему и его знакомому Геворку Саруханяну было запрещено посещать место происшествия и общаться с очевидцами и потерпевшими по делу о грабеже.

Инцидент произошел в подмосковной Апрелевке, когда рэпер пытался удалить видеозапись, сделанную братом администратора арендованной бани, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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