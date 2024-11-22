Гуф выступил на сцене VK Stadium в Москве с электронным браслетом
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) выступил на сцене московского VK Stadium, несмотря на нахождение под лечением в реабилитационной клинике. Артист появился на концерте с электронным браслетом на ноге и поблагодарил сотрудников клиники и правоохранительные органы Наро-Фоминского района за поддержку, сообщает РИА Новости.
На сцене Гуф попросил зрителей поддержать как реабилитационное учреждение, так и органы правопорядка Наро-Фоминского района. Рэперу было разрешено выйти на сцену, но он продолжает соблюдать ограничения по делу о грабеже, которое в настоящее время расследуется.
Концерт в Москве состоялся в пятницу, несмотря на ограничения, наложенные на Долматова решением Наро-Фоминского суда. В конце октября ему и его знакомому Геворку Саруханяну было запрещено посещать место происшествия и общаться с очевидцами и потерпевшими по делу о грабеже.
Инцидент произошел в подмосковной Апрелевке, когда рэпер пытался удалить видеозапись, сделанную братом администратора арендованной бани, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гуф выступил на сцене VK Stadium в Москве с электронным браслетом
- Медведев: Трамп может способствовать урегулированию конфликта на Украине
- Глава МИД Германии Бербок и ее муж объявили о разводе после 17 лет брака
- Молдавия обратится к ЕС и США в случае прекращения поставок газа в Приднестровье
- Пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом с 2025 года
- Венесуэла экстрадировала подозреваемого в обороте наркотиков россиянина
- Умер политолог и экс-офицер армии США Скотт Беннетт
- Бывший заммэра Нижнего Новгорода Дмитрий Дзепа арестован по делу о мошенничестве
- «Роскосмос» готов кратно увеличить выпуск ракетного вооружения
- СМИ: Бразилия и Россия прорабатывают договор о совместном кинопроизводстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru