Гуф выступил на сцене VK Stadium в Москве с электронным браслетом

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) выступил на сцене московского VK Stadium, несмотря на нахождение под лечением в реабилитационной клинике. Артист появился на концерте с электронным браслетом на ноге и поблагодарил сотрудников клиники и правоохранительные органы Наро-Фоминского района за поддержку, сообщает РИА Новости.

На сцене Гуф попросил зрителей поддержать как реабилитационное учреждение, так и органы правопорядка Наро-Фоминского района. Рэперу было разрешено выйти на сцену, но он продолжает соблюдать ограничения по делу о грабеже, которое в настоящее время расследуется.