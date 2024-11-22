Молдавия обратится к ЕС и США в случае прекращения поставок газа в Приднестровье

Молдавия может обратиться за помощью к ЕС и США, если поставки российского газа в Приднестровье прекратятся из-за остановки транзита через Украину. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что в этом случае страна возьмет на себя ответственность за обеспечение региона газом.

По словам Парликова, Молдавия обсуждает с международными партнерами возможную поддержку, и ситуация может требовать вмешательства Европы и США для помощи Приднестровью. Вопрос будет обсуждаться 25 ноября на переговорах с представителями «Газпрома» в Санкт-Петербурге.