Молдавия обратится к ЕС и США в случае прекращения поставок газа в Приднестровье
Молдавия может обратиться за помощью к ЕС и США, если поставки российского газа в Приднестровье прекратятся из-за остановки транзита через Украину. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что в этом случае страна возьмет на себя ответственность за обеспечение региона газом.
По словам Парликова, Молдавия обсуждает с международными партнерами возможную поддержку, и ситуация может требовать вмешательства Европы и США для помощи Приднестровью. Вопрос будет обсуждаться 25 ноября на переговорах с представителями «Газпрома» в Санкт-Петербурге.
Министр отметил, что важно заранее понять, выполнит ли российская сторона свои обязательства по контракту, если транзит через Украину прекратится.
Парликов подчеркнул, что в случае прекращения поставок российский газ для Приднестровья будет поставляться в долг, в то время как поставки из других стран потребуют предоплаты. Это приведет к значительному росту цен на газ для потребителей региона — с 1 (5,7 руб.) лея до 13 леев (74,3 руб.) за кубометр, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru