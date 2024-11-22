Медведев: Трамп может способствовать урегулированию конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп способен добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его мнению, Трамп является прагматичным политиком и уже заявлял о намерении прекратить конфликт в кратчайшие сроки.

Медведев заявил, что поставки танков в российские войска выросли в восемь раз

Медведев добавил, что все ключи к разрешению конфликта находятся в Вашингтоне, что позволяет Трампу эффективно повлиять на ситуацию.

Трамп одержал победу на выборах 5 ноября 2024 года, победив Камалу Харрис. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд ТрампДмитрий Медведев

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