Медведев: Трамп может способствовать урегулированию конфликта на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп способен добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его мнению, Трамп является прагматичным политиком и уже заявлял о намерении прекратить конфликт в кратчайшие сроки.
Медведев добавил, что все ключи к разрешению конфликта находятся в Вашингтоне, что позволяет Трампу эффективно повлиять на ситуацию.
Трамп одержал победу на выборах 5 ноября 2024 года, победив Камалу Харрис. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru