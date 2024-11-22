Медведев: Трамп может способствовать урегулированию конфликта на Украине

Медведев добавил, что все ключи к разрешению конфликта находятся в Вашингтоне, что позволяет Трампу эффективно повлиять на ситуацию.

Трамп одержал победу на выборах 5 ноября 2024 года, победив Камалу Харрис. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

