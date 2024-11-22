Пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом с 2025 года

Новые электронные свидетельства будут содержать все необходимые реквизиты, предусмотренные для бумажных удостоверений, а также QR-код.

Этот код можно будет предъявить через мобильное приложение «Госуслуги», чтобы подтвердить пенсионный статус при получении льгот в организациях, поддерживающих технологию верификации QR-кодов, передает «Радиоточка НСН».

