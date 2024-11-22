Пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом с 2025 года

С 1 июля 2025 года российские пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом, который будет подтверждать их льготный статус, сообщила пресс-служба Минтруда России.

Соответствующий проект приказа ведомства был размещен на общественное обсуждение.

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Новые электронные свидетельства будут содержать все необходимые реквизиты, предусмотренные для бумажных удостоверений, а также QR-код.

Этот код можно будет предъявить через мобильное приложение «Госуслуги», чтобы подтвердить пенсионный статус при получении льгот в организациях, поддерживающих технологию верификации QR-кодов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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