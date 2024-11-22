Канада поставила Украине ЗРК NASAMS

NASAMS предназначен для защиты от маневрирующих аэродинамических целей на малых и средних высотах. Этот комплекс может поражать цели на расстоянии от 20 до 180 км и на высоте до 21 км. ЗРК может достигать скорости до 1000 м/с. Он был разработан совместно норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon.

Проект по закупке комплекса стоимостью $406 млн был анонсирован в 2023 году, однако завершение сделки затягивалось из-за трудностей с норвежским производителем. Блэр уточнил, что США должны были обеспечить необходимое финансирование для выполнения контракта, передает «Радиоточка НСН».