В ЛНР два человека пострадали в результате обстрела со стороны Украины
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий завил о двух пострадавших в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что пострадали сотрудники милиции. Их госпитализировали для оказания помощи. Их состояние Осадчий не уточнил.
По словам представителя ЛНР, обстрелы продолжаются с целью провокации вооруженного конфликта.
Ранее в ходе пресс-конференции в НСН бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что "нормандская четверка" никак не могут найти компромисс по урегулированию ситуации в Донбассе из-за того, что в самой Украине нет единого мнения по этому поводу. Напомним, очередной саммит в нормандском формате назначен на 9 декабря.
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