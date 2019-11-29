В ЛНР два человека пострадали в результате обстрела со стороны Украины

29 ноября 201900:24

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий завил о двух пострадавших в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что пострадали сотрудники милиции. Их госпитализировали для оказания помощи. Их состояние Осадчий не уточнил.

По словам представителя ЛНР, обстрелы продолжаются с целью провокации вооруженного конфликта.

Ранее в ходе пресс-конференции в НСН бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что "нормандская четверка" никак не могут найти компромисс по урегулированию ситуации в Донбассе из-за того, что в самой Украине нет единого мнения по этому поводу. Напомним, очередной саммит в нормандском формате назначен на 9 декабря.

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ФОТО: РИА Новости
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