В ЛНР два человека пострадали в результате обстрела со стороны Украины

Отмечается, что пострадали сотрудники милиции. Их госпитализировали для оказания помощи. Их состояние Осадчий не уточнил.

По словам представителя ЛНР, обстрелы продолжаются с целью провокации вооруженного конфликта.

Ранее в ходе пресс-конференции в НСН бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что "нормандская четверка" никак не могут найти компромисс по урегулированию ситуации в Донбассе из-за того, что в самой Украине нет единого мнения по этому поводу. Напомним, очередной саммит в нормандском формате назначен на 9 декабря.

