В Ливане заявили о пострадавших от белого фосфора жителях Газы
9 ноября 202301:03
Десятки жителей сектора Газа пострадали после применения израильской армией белого фосфора, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой Al Manar.
Пострадавших доставили в больницу «Аль-Шифа».
Белый фосфор является зажигательным оружием, которое запрещено Женевской конвенцией. При этом Израиль данный документ не подписывал.
Как стало известно ранее, армия Израиля при обстреле сектора Газа и Ливана применяла боеприпасы с белым фосфором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru