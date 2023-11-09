В Ливане заявили о пострадавших от белого фосфора жителях Газы

Десятки жителей сектора Газа пострадали после применения израильской армией белого фосфора, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой Al Manar.

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Пострадавших доставили в больницу «Аль-Шифа».

Белый фосфор является зажигательным оружием, которое запрещено Женевской конвенцией. При этом Израиль данный документ не подписывал.

Как стало известно ранее, армия Израиля при обстреле сектора Газа и Ливана применяла боеприпасы с белым фосфором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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